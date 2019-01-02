В Вашингтоне хотят узнать больше об обвинениях России в адрес гражданина США Уилана - Помпео

Этот контент был опубликован 2 января 2019 г. 14:02

Вашингтон. 2 января. ИНТЕРФАКС - США хотят узнать больше о причинах задержания гражданина США Пола Уилана в России и в случае необоснованности таких действий готовы требовать его возвращения на родину, заявил госсекретарь США Майк Помпео, чье выступление в среду показал телеканал CNN.

"Мы ясно дали понять России, что мы ожидаем, что узнаем больше о пунктах обвинения, придем к пониманию, в чем его обвиняют. Если задержание необоснованное, мы потребуем его немедленного возвращения", - заявил М.Помпео, который в настоящее время находится в Бразилии.

Также М.Помпео заявил, что США надеются в ближайшее время получить консульский доступ к П.Уилану.

"Мы надеемся, что в течение ближайших часов мы получим консульский доступ, чтобы увидеть его и получить возможность узнать больше", - сказал госсекретарь.

Как сообщалось, сотрудники ФСБ России задержали в Москве по подозрению в шпионаже гражданина США П.Уилана.

"Следственным управлением ФСБ России в отношении гражданина США возбуждено уголовное дело по статье 276 УК РФ (шпионаж)", - сообщили "Интерфаксу" 31 декабря в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

Посольство США в РФ уведомлено о задержании П.Уилана в Москве по подозрению в шпионаже, заявили "Интерфаксу" в департаменте информации и печати МИД РФ.

Брат П.Уилана Дэвид утверждает, что он прибыл в Москву по приглашению на свадьбу. Брат задержанного также ранее сообщал, что П.Уилан - отставной морпех. Семья задержанного обратилась за помощью в конгресс США, в посольство США в РФ и в госдеп, рассказал Д.Уилан.

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