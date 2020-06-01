Этот контент был опубликован 1 июня 2020 г. 21:30

Вашингтон. 1 июня. ИНТЕРФАКС - Генпрокурор США Уильям Барр дал указание Федеральному бюро тюрем США направить в Вашингтон и в Майами группы по ликвидации беспорядков, сообщаю американские СМИ со ссылкой на осведомленные источники.

По данным изданий USA Today и The Washington Post, которые ссылаются на слова представителя министерства юстиции США, эта мера реагирования руководства США принимается в целях борьбы с беспорядками по всей стране, начавшихся на прошлой неделе в США. В Вашингтон полагают, что реакцию необходимо усилить.

Также, согласно информации этих изданий, в американскую столицу также направлено элитное антитеррористическое спецподразделение ФБР Hostage Rescue, которое будет работать вместе с местной полицией. Они будут заниматься лицами, которые покинули свои штаты и отправились в другие штаты для участия в протестных акциях и беспорядках.

В ходе брифинга для журналистов пресс-секретарь президента Кейли Макэнани заявила, что Дональд Трамп обсудил нынешнюю ситуацию с беспорядками в американских городах с Барром, а также с главой Пентагона Марком Эспером и главой Объединённого комитета начальников штабов США Марком Милли.

Газета The Hill ранее сообщила, что Трамп призвал губернаторов штатов принять решительные меры в отношении протестующих по всей стране. В частности, президент США призвал губернаторов начать активнее арестовывать нарушителей правопорядка.

Протесты по всей стране начались в ответ на смерть афроамериканца Джорджа Флойда. Мужчина был задержан полицейскими 25 мая в Миннеаполисе. При задержании один из полицейских надавил на шею Флойда коленом. Впоследствии афроамериканец скончался в реанимации, а видео его задержания попало в интернет. Во многих городах США мирные акции протестов перетекли в беспорядки, столкновения с полицией и погромы.

Ранее сообщалось, что около 17 тыс. солдат Национальной гвардии США размещены в городах, где происходят беспорядки и столкновения.

Мэр Вашингтона Мюриел Баузер объявила в понедельник о введении в американской столице комендантского часа. Комендантский час начнется в 19:00 по местному времени в понедельник. Он будет действовать два дня. Также возможность ввести комендантский час рассматривает и мэр Нью-Йорка Билл де Блазио.

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