Этот контент был опубликован 10 декабря 2019 г. 8:18

Мадрид. 10 декабря. ИНТЕРФАКС - Чилийский военно-транспортный самолет, направлявшийся на базу в Антарктиду, потерпел крушение, сообщили во вторник в ВВС Чили.

"Военно-воздушные силы Чили информируют, что самолет С-130 "Геркулес"... был объявлен как потерпевший крушение", - говорится в сообщении, размещенном в официальном аккаунте чилийских военно-воздушных сил.

Отмечается, что в течение семи часов попытки выйти на связь с членами экипажа не увенчались успехом.

На борту самолета находилось 17 членов экипажа и 21 пассажир. Воздушное судно вылетело из чилийского города Пунта-Аренас.

Президент Чили Себастьян Пиньера сообщил, что вместе с главой МВД и министром обороны находится в генштабе ВВС страны и тщательно следят за ситуацией.

В заявлении ВВС Чили также говорится, что "продолжаются поиски в секторе, где связь с самолетом была потеряна".

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