Автором данного контента является третья сторона. Мы не можем гарантировать наличия опций для пользователей с ограниченными возможностями.

Этот контент был опубликован 12 октября 2018 г. 9:26 12.10.2018 - 09:26

Лондон. 12 октября. ИНТЕРФАКС - Контртеррористическая подразделение полиции Лондона проводит расследование в отношении третьего подозреваемого по инциденту в Солсбери, и рассматривает, можно ли выдвинуть против него обвинения, сообщает газета "Дэйли телеграф".

"По данным "Дейли телеграф", Скотленд-Ярд, который расследует атаку с использованием нервно-паралитического вещества в городе в графстве Уилтшир, анализирует улики с перспективой изучить, выдвигать или нет обвинения в отношении Федотова", - пишет газета.

Один из источников газеты предположил, что С.Федотов мог отправиться в Великобританию, чтобы проконтролировать проведение операции. В день отравления, пишет газета, он, по некоторым данным, отправился в Солсбери, предположительно, чтобы убедиться, что С.Скрипаля и его дочери не было дома в тот момент, когда другие подозреваемые наносили отравляющее вещество на ручку двери дома С.Скрипаля.

Расследование, проводимое в отношении С.Федотова "крайне конфиденциальное", и поэтому в Скотленд-Ярде не стали его комментировать, отметили в газете.

В конце сентября СМИ сообщали, что британская полиция выявила третьего подозреваемого в причастности к отравлению полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. По утверждениям СМИ, этот человек - гражданин России по имени Сергей Федотов.

Газета "Фонтанка" сообщала, что С.Федотов "идеально подходит на роль третьего подозреваемого". По утверждению газеты, С.Федотов прибыл в Великобританию 2 марта, как и два других подозреваемых - А.Петров и Р.Боширов, но другим рейсом, а улетел из Великобритании вместе с ними 4-го марта, в тот день, когда на Скрипалей было совершено покушение. Информация о С.Федотове была у британской полиции с самого начала, но по каким-то причинам ее решили не публиковать, отмечает газета.

В начале марта 2018 г. в британском городке Солсбери в тяжелом состоянии были обнаружены экс-сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Британский премьер Тереза Мэй позднее заявила в парламенте, что Скрипали были отравлены нервно-паралитическим веществом "Новичок" (А-234), разработанным в России.

В Москве отвергли эти обвинения, заявив, что химическое оружие РФ уничтожила в 2017 году под контролем Организации по запрещению химоружия.

Лондон назвал исполнителями покушения на Скрипалей российских граждан Александра Петрова и Руслана Боширова, являющихся, по утверждению британских спецслужб, агентами ГРУ.

В Лондоне их заочно обвинили в заговоре с целью убийства С.Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери при помощи нервно-паралитического вещества типа "Новичок".

СМИ позднее сообщили, что под именами Р.Боширова и А.Петрова скрываются полковник ГРУ Анатолий Чепига и Александр Мишкин, также сотрудник ГРУ.

***/ 1мм во мф

Neuer Inhalt Horizontal Line

swissinfo.ch Тизер