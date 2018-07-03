Автором данного контента является третья сторона. Мы не можем гарантировать наличия опций для пользователей с ограниченными возможностями.

Этот контент был опубликован 3 июля 2018 г. 14:50 03.07.2018 - 14:50

Лондон. 3 июля. ИНТЕРФАКС - Полиция Великобритании во вторник задержала работницу детского отделения больницы в графстве Чешир по подозрению в убийстве восьми младенцев сообщает газета "Гардиан".

Кроме того, следователи подозревают женщину в неудавшихся попытках лишить жизни еще шестерых новорожденных.

В полиции заявили, что в общей сложности ведется расследование случаев гибели 17 младенцев и "нефатальных инцидентов" с еще 15 новорожденными в детском отделении больницы в период с июня 2015 года по июнь 2016 года.

"Хотя это значительный шаг вперед, важно помнить, что расследование на данном этапе продолжается", - рассказал главный следователь по этому делу.

Он подчеркнул, что родителей всех погибших уведомляют о продвижении расследования.

"Это очень сложное время для всех, и очень важно помнить, что в самом центре всего этого - несколько скорбящих семей, ждущие ответов на вопросы о том, что же случилось с их детьми", - считает приводит издание слова следователя.

Руководитель больницы Йэн Харви заявил в свою очередь, что в медучреждении всячески оказывает содействие следствию.

В июле 2017 года больница перестала принимать на лечение новорожденных детей, младше восьми месяцев.

Расследование началось после того, как комиссия Королевского колледжа педиатрии и детского здоровья в своем докладе не смогла выявить "адекватных причин" увеличения детской смертности в больнице, обратив внимание лишь на недостаточную укомплектованность персоналом.

1бф во

Neuer Inhalt Horizontal Line