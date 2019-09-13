Этот контент был опубликован 13 сентября 2019 г. 18:39

Лондон. 13 августа. ИНТЕРФАКС - Лондонская полиция прекратила расследование в отношении движения Leave.EU, выступающего в поддержку выхода Великобритании из ЕС, сообщает в пятницу газета The Daily Mail.

"Ясно, что, несмотря на совершения ряда технических нарушений закона о выборах со стороны Leave.EU, достаточных оснований для проведения дальнейшего уголовного расследования нет", - заявил представитель Скотланд-Ярда.

В то же время, расследование о тратах двух других движений - BeLeave и Vote Leave - также выступавших за выход Великобритании из ЕС, продолжается, сообщили в лондонской полиции.

"Представителю Leave.EU сообщили, что компания больше не будет предметом полицейского расследования", - отметили в лондонской полиции.

Расследование касалось трат движения во время кампании, посвященной референдуму по Brexit в 2016 году. Так, избирательная комиссия в 2018 году выявила, что движение превысило лимит по расходам минимум на 10% и не включило в отчетность по расходам информацию о 77 тыс. фунтах стерлингов.

После заявления полиции председатель Leave.EU Аррон Бэнкс заявил, что он потребует от властей Великобритании расследовать действия избирательной комиссии, которая и передала полиции сведения, инициировавшие расследование в отношении движения. Сама избирательная комиссия оштрафовала Leave.EU на 70 тыс. фунтов стерлингов в мае 2018 года за нарушения избирательного законодательства.

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