Этот контент был опубликован 9 апреля 2020 г. 20:44

Лондон. 9 апреля. ИНТЕРФАКС - В Великобритании за сутки скончался 881 пациент с коронавирусом, сообщают в четверг британские СМИ со ссылкой на главу МИД Великобритании Доминика Рааба.

Накануне сообщалось о 938 умерших за сутки. В общей сложности за время эпидемии в Великобритании умерли 7 978 человек, заразившихся COVID-19.

Всего заразились коронавирусом 65 077 жителей Великобритании.

Рааб, замещающий заболевшего коронавирусом премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона, заявил, что говорить об ослаблении мер против коронавируса в стране пока рано.

"Мы не должны давать коронавирусу второго шанса убить еще больше людей. Я знаю, что это сложно, но это командная работа", - сказал он.

Глава британского МИД подчеркнул, что правительство пока оценивает, какой эффект оказывают эти меры, и, по предварительным данным, они вполне результативны.

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