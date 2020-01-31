Этот контент был опубликован 31 января 2020 г. 14:18

Лондон. 31 января. ИНТЕРФАКС - Золотые 50-пенсовые монеты, выпуск которых приурочен к выходу Великобритании из ЕС, полностью распроданы за один день, сообщил в пятницу британский телеканал Sky News.

Королевский монетный двор выставил на продажу 1,5 тыс. таких монет в пятницу утром.

Стоимость каждой монеты составляла 945 фунтов стерлингов.

Кроме того, распроданы лимитированные наборы, состоящие из двух 50-пенсовиков: монеты от 1973 года, выпущенной в честь вступления Великобритании в Европейское экономическое сообщество, и монета от 2020 года, посвященная Brexit. Было выпущено 5 тыс. таких наборов, стоимость каждого составляла 30 фунтов стерлингов.

Памятные монеты из недрагоценного металла, приуроченные к Brexit, будут использоваться в обращении, напоминает Sky News.

1ви ар

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