Этот контент был опубликован 7 апреля 2020 г. 17:23

Лондон. 7 апреля. ИНТЕРФАКС - Число умерших пациентов с коронавирусом в Великобритании за сутки увеличилось на 854 человека, сообщает во вторник газета The Guardian.

Это обобщенные данные, поступившие из Англии, Шотландии, Уэльса и Северной Ирландии. В Англии за сутки скончались 758 человек, в Шотландии - 74 человека, в Уэльсе - 19 человек, в Северной Ирландии - три человека.

Накануне министерство здравоохранения Великобритании сообщало, что в общей сложности с начала эпидемии в стране умерли 5 373 человека.

Данные на вторник британский Минздрав пока не сообщал, обычно они несколько отличаются от суммарных данных по Шотландии, Англии, Северной Ирландии и Уэльсу из-за разных методик подсчета.

Положительные анализы на коронавирус по состоянию на понедельник сдали 51 608 жителей Великобритании.

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