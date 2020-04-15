Этот контент был опубликован 15 апреля 2020 г. 15:55

Лондон. 15 апреля. ИНТЕРФАКС - В Великобритании за последние сутки зафиксировали 761 случаев смерти пациентов с коронавирусом COVID-19, сообщил в среду телеканал Sky News со ссылкой на британский минздрав.

Кроме того, выявлено 4603 новых случаев заражения COVID-19.

Таким образом, всего в Великобритании с начала эпидемии диагностировано 98476 заражений, 12868 заразившихся скончались.

Ранее на этой неделе глава британского МИД Доминик Рааб заявлял, что эпидемия коронавируса в стране еще не достигла пика.

1ви ар

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