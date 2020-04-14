Этот контент был опубликован 14 апреля 2020 г. 18:43

Лондон. 14 апреля. ИНТЕРФАКС - За последние сутки в Великобритании зафиксировали 778 случаев смерти пациентов с коронавирусом COVID-19, сообщил во вторник телеканал Sky News со ссылкой на британский минздрав.

Кроме того, выявлено 14982 новых случаев заражения.

Таким образом, с начала эпидемии в Великобритании диагностировали 382650 заражений, 12107 инфицированных скончались.

Накануне глава британского МИД Доминик Рааб заявил, что Великобритания "начинает побеждать в этой борьбе (с коронавирусом - ИФ)", однако страна "еще не достигла пика".

1ви ар

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