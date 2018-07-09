В Великобритании назначен новый министр по делам Brexit
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Лондон. 9 июля. ИНТЕРФАКС - Власти Великобритании назначили Доминика Рааба новым министром по делам Brexit, сообщает в понедельник агентство "Блумберг".
Д.Рааб сменит на этом посту Дэвида Дэвиса, отставку которого приняла ранее премьер-министр Великобритании Тереза Мэй.
До сих пор Д.Рааб занимал должность министра юстиции и министра жилищного строительства.
Д.Дэвис подал в отставку в связи с несогласием относительно планов экономических отношений Великобритании и ЕС после официального выхода страны из Евросоюза.
"Основное направление политики ставит нас в лучшем случае в слабое положение на переговорах (с ЕС по Brexit - ИФ), а, возможно, даже и в неприемлемое", - написал министр в прошении об отставке, подданном Т.Мэй.
План британского правительства предусматривает сохранение тесных экономических связей и создание зоны свободной торговли Британии с европейскими государствами после ее выхода из ЕС. Это противоречит позиции жестких сторонников Brexit, настаивающих на введении таможенных пошлин в соответствии с тарифами ВТО.
1аю ар
Интерфакс