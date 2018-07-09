В Великобритании назначен новый министр по делам Brexit
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Лондон. 9 июля. ИНТЕРФАКС - Власти Великобритании назначили Доминика Рааба новым министром по делам Brexit, сообщает в понедельник агентство "Блумберг".
Д.Рааб сменит на этом посту Дэвида Дэвиса, отставку которого приняла ранее премьер-министр Великобритании Тереза Мэй.
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Интерфакс