Этот контент был опубликован 17 апреля 2020 г. 12:42

Лондон. 17 апреля. ИНТЕРФАКС - Самое масштабноев мире испытание препаратов для лечения пациентов с COVID-19 проходит в Великобритании, сообщает газета The Guardian.

В исследовании под названием "Восстановление" участвуют более 5 тыс. пациентов в 165 больницах по всей Великобритании. Задача проекта - оценить степень эффективности тех или иных препаратов.

Пациентам случайным образом выделяется один из препаратов или плацебо. Каждый из препаратов исследуют на группе из 500-900 пациентов.

Руководит исследованием профессор Питер Хорби из Оксфордского университета - специалист по инфекционным заболеваниям и глобальному здравоохранению.

В рамках проекта медики исследуют противомалярийный препарат гидроксихлорохин и антибиотик азитромицин. Президент США Дональд Трамп утверждает, что их использование поможет в борьбе с коронавирусом.

Также в настоящее время в исследовании участвует комбинация двух антиретровирусных препаратов, используемых при лечении ВИЧ - лопинавир-ритонавир. Еще один препарат, который планируют включить в исследование - иммуномодулятор, используемый при ревматоидном артрите, например, тоцилизумаб.

Кроме того, обсуждают исследование лечения с использованием реконвалесцентной плазмы, получаемой из крови людей, выздоровевших от COVID-19 и выработавших антитела к вирусу.

Хорби подчеркивает, что его группа вряд ли найдет "чудодейственное средство".

"Я думаю, что мы должны умерить ожидания людей в отношении этих лекарств. Возможно, что некоторые из них действенны, но, вероятно, эффект от них будет незначительным", - сказал Хорби.

Он отметил, что ученые хотят выявить препараты, действительно помогающие при COVID-19, а затем исследовать их комбинации, которые могут оказаться действительно эффективными.

1мм во

Neuer Inhalt Horizontal Line

Teaser Instagram Присоединяйтесь к нам в Инстаграме!