Этот контент был опубликован 13 июня 2019 г. 11:15

Лондон. 13 июня. ИНТЕРФАКС - В Великобритании в четверг пройдет первое голосование в палате общин, в результате которого консерваторы выберут себе нового лидера, а, соответственно, и нового премьер-министра страны, сообщает BBC.

Голосование будет секретным, его результаты станут известны после 13:00 по лондонскому времени (15:00 мск). В результате голосования из гонки выйдут все претенденты, набравшие менее 17 голосов своих однопартийцев.

Голосования продолжатся на следующей неделе и будут идти в аналогичном формате до тех пор, пока не останется два кандидата. Ожидается, что имя победителя станет известно на неделе, начинающейся 22 июля.

Всего за пост главы партии будут бороться 10 кандидатов: министр окружающей среды Майкл Гоув, министр здравоохранения Мэттью Хэнкок, глава МИД Джереми Хант, глава МВД Великобритании Саджид Джавид, бывшая глава палаты общин Великобритании Андреа Лидсом, бывший министр Великобритании по Brexit Доминик Рааб, министр международного развития Рори Стюарт, бывший министр труда и пенсий Эстер Макви, бывший парламентский секретарь Казначейства Марк Харпер и бывший министр иностранных дел Борис Джонсон.

Наиболее вероятным победителем британские СМИ считают Бориса Джонсона. По подсчетам Sky News, публично продержку Джонсону выражали 80 депутатов-консерваторов, в то время как его ближайшему конкуренту главе МИД Великобритании Джереми Ханту - 33 депутата.

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй объявила о решении отказаться от руководства Консервативной партии из-за сложностей с Brexit. Так, британский парламент многократно отвергал согласованную с Брюсселем сделку по Brexit, в результате чего выход Великобритании из ЕС пришлось перенести на 31 октября 2019 года.

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