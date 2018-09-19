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Этот контент был опубликован 19 сентября 2018 г. 10:01 19.09.2018 - 10:01

Лондон. 19 сентября. ИНТЕРФАКС - Шторм "Али", вероятно, ударит в среду по северу Англии, Шотландии и Северной Ирландии, сообщает британский телеканал "Скай-ньюс".

По данным британской метеорологической службы, порывы ветра могут достичь 128 км/ч.

Метеорологи отмечают, что шторм "Али" может угрожать жизням местных жителей, а также привести к перебоям с энергоснабжением, проблемам с транспортом, а также нанести ущерб зданиям.

"Желтый" уровень угрозы уже действует для ряда районов Великобритании и продлится до позднего вечера среды.

Ранее Британия оказалась под воздействием тропического шторма "Хелен", который принес в страну порывистые ветры и необычные для этого времени года высокие температуры.

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