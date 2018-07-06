Автором данного контента является третья сторона. Мы не можем гарантировать наличия опций для пользователей с ограниченными возможностями.

Этот контент был опубликован 6 июля 2018 г. 11:41 06.07.2018 - 11:41

Лондон. 6 июля. ИНТЕРФАКС - Британские разведслужбы готовятся к атаке в отношении Великобритании после того, как в России завершится чемпионат мира по футболу, сообщила газета The Times.

Разведслужбы находятся в полной готовности в ожидании покушения на убийство или кибератаки на важные объекты инфраструктуры, например, на систему водоснабжения, рассказал газете источник в сфере безопасности.

"Это серьезно", - заявил этот источник.

Собеседники газеты в правительстве Великобритании придают возможности атаки не столь большое значение, однако отмечают, что власти осознают вероятность подобных действий со стороны враждебных государств.

"Конечно, есть осознание возможности атаки со стороны вражеских государств, в том числе, России. Это то, что мы очень ясно понимаем", - заявил один из источников в правительстве.

Высокопоставленный источник The Times в военной сфере, свою очередь, заявил, что, по его мнению, Россия может предпринять что-то в отношении Великобритании еще до окончания чемпионата мира 15 июля.

В марте Лондон обвинил Россию в причастности к отравлению экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Тогда премьер Тереза Мэй заявила, что они были отравлены нервнопаралитическим веществом "Новичок" (А-234), разработанным в России. В Москве отвергли эти обвинения, напомнив, что все химическое оружие РФ уничтожила в 2017 году под контролем Организации по запрещению химоружия.

1мм во яч

Neuer Inhalt Horizontal Line