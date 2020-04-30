*** На следующей неделе премьер обнародует план о выходе страны из введенного из-за коронавируса карантина
Лондон. 30 апреля. ИНТЕРФАКС - Великобритания преодолела пик распространения коронавирусной инфекции COVID-19, заявил в четверг британский премьер-министр Борис Джонсон.
"Мы прошли пик этой коронавирусной инфекции", - заявил премьер, впервые с конца марта выступая на правительственном брифинге по COVID-19.
Он добавил, что страна уже достигла фазы "нисходящей траектории" распространения заболеваемости.
Кроме того, Джонсон сообщил, что на следующей неделе он изложит план по снятию в стране введенных из-за пандемии ограничений.
За последние сутки в Великобритании зафиксировали 674 случая смерти людей с коронавирусом. Всего в стране с начала эпидемии коронавируса скончались 26711 инфицированных.
Как сообщает телеканал Sky News, со вчерашнего дня в правительственные сводки о случаях смерти включают данные не только об умерших в больницах пациентах, но и о скончавшихся в домах престарелых или других местах.
Кроме того, в стране диагностировали 6030 новых случаев заражения. Таким образом, общее количество заражений в Великобритании достигло превысило 171,2 тыс.
1ви ар