Лондон. 12 марта. ИНТЕРФАКС - Во вторник британская палата общин проголосует по сделке премьер-министра Терезы Мэй с Брюсселем по Brexit.

Голосование по этому вопросу пройдет уже второй раз. В ходе первого голосования в середине января Т.Мэй потерпела сокрушительное поражение: парламент отверг ее сделку с отрывом в 230 голосов. Результаты этого голосования в парламенте стали самыми провальными для британского правительства за все время.

Голосование во вторник пройдет вечером, его точное время пока не определено, ему будет предшествовать целый день дебатов в парламенте.

Если голосование вновь окажется провальным, события могут развиваться по двум сценариям. Великобритания может покинуть ЕС без заключения соглашения с Брюсселем, или же Лондон может отложить дату выхода из Союза. В настоящее время выход Великобритании из ЕС запланирован на 29 марта. Голосование по вопросам соглашения и переноса сроков предусмотрено в ближайшие дни.

Если депутаты поддержат сделку, то Brexit, вероятнее всего, состоится в срок. Затем до декабря 2020 года Брюсселю и Лондону предстоит договориться о торговых отношениях после разрыва союза.

В настоящее время неизвестно, какие именно изменения внесла в сделку по Brexit Т.Мэй, и смогла ли она вообще добиться уступок от Брюсселя. Ожидается, что Т.Мэй проинформирует парламент о ситуации с Brexit до голосования.

В понедельник Т.Мэй неожиданно оправилась в Страсбург, там у нее запланирована встреча с председателем Еврокомиссии Жан-Клодом Юнкером.

СМИ сообщали, что перед поездкой Т.Мэй позвонила Ж.-К.Юнкеру и сообщила, что у нее есть предложение по Brexit. Также СМИ сообщали, что правительство Т.Мэй отвергло предложение Брюсселя, которое могло бы помочь ему заручится поддержкой депутатов на голосовании во вторник.

Телеканал Sky News со ссылкой на неназванных постпредов ЕС в понедельник сообщил, что переговорщики ЕС по Brexit предлагали предоставить Великобритании право в одностороннем порядке выйти из договоренностей по ирландской границе, однако британский кабмин это предложение отверг.

Предыдущее голосование по Brexit в британском парламенте провалилось, в частности, из-за того, что многие депутаты выступали против "страховочного плана" по ирландской границе. "Страховочный план" должен гарантировать прозрачность границы между Ирландией и Северной Ирландией в том случае, если стороны не смогут достичь других договоренностей, сохраняющих свободную границу. Некоторые из членов парламента требовали вовсе убрать подобный пункт из договоренностей с ЕС, другие готовы были принять сделку, если у Великобритании будет возможность в одностороннем порядке прекратить действие плана.

Текущее голосование может оказаться не последним для британской палаты общин. Так, если Т.Мэй увидит, что проиграла в парламенте с небольшим отрывом, она может попросить у Брюсселя техническую задержку Brexit, чтобы провести третье голосование, отмечает телеканал BBC.

1мм во ки

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