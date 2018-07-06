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Этот контент был опубликован 6 июля 2018 г. 13:34 06.07.2018 - 13:34

Лондон. 6 июля. ИНТЕРФАКС - В Лондоне в пятницу во второй раз за два дня пройдет заседание чрезвычайного комитета британского правительства Cobra, сообщает телеканал "Скай-Ньюс".

Заседание назначено на пятницу на 16:00 по местному времени (18:00 мск). Председателем на заседании станет советник по национальной безопасности Великобритании Марк Седвилл.

Предыдущее заседание прошло под председательством главы МВД Великобритании Саджида Джавида.

Заседание проходит на фоне инцидента в Эймсбери, где в результате контакта с веществом, которое в Британии идентифицировали как "Новичок", пострадали два человека. Британские СМИ полагают, что именно эта тема будет поднята на данном мероприятии.

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