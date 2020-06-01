Этот контент был опубликован 1 июня 2020 г. 19:09

Лондон.1 июня. ИНТЕРФАКС - В Великобритании за сутки зафиксировано 1,5 тыс. новых случаев заболевания коронавирусом COVID-19, сообщают британские СМИ со ссылкой на главу минздрав Мэтта Хэнкока.

Отмечается, что это самый низкий показатель с 25 марта.

В стране в течение последних суток зарегистрировано 11 летальных исходов впоследствии заражения коронавирусом.

Как показатель смертности, так и новых случаев заражения в Великобритании уменьшается на протяжении уже нескольких дней.

Министр здравоохранения указал, что Великобритании удалось "взять под контроль" ситуацию с коронавирусом, но он "еще не побежден".

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