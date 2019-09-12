Этот контент был опубликован 12 сентября 2019 г. 19:31

Лондон. 12 сентября. ИНТЕРФАКС - Французские производители шампанского сделали необходимые запасы на территории Великобритании для того, чтобы избежать дефицита этого игристого алкогольного напитка на Рождество в связи с Brexit, сообщает телеканал Sky News.

По словам представителей французских винодельческих компаний, какие бы проблемы не возникли в случае выхода Великобритании из ЕС без соглашения, британцы не останутся без французского шампанского как минимум на рождественские праздники.

По мнению же винного критика Антуана Гербеля, нынешних запасов бутылок шампанского в Великобритании вообще хватит на то, чтобы удовлетворять спрос британцев на этот напиток в течение целого года.

Глава французской компании по производству шампанского Taittinger Пьер-Эмманюэль Тетенже в свою очередь уверен, что британцы в любом случае будут всегда любить французское шампанское и покупать именно его.

"Англичане любили шампанское на протяжении 300 лет. И будет Brexit, или не будет его, они продолжат любить его", - считает глава компании.

"Если честно, я не могу сказать, что я очень переживаю из-за этого (Brexit - ИФ). Если Brexit будет, то я бы хотел выпить по бокалу шампанского с Борисом Джонсоном, чтобы посмотерть на перспективу будущего вместе", - добавил Тетенже.

Британские СМИ отмечают, что, вероятно, выход Великобритании из ЕС негативно скажется на небольших производителях игристого вина, а не крупных компаниях.

В случае же дефицита шампанского, производимого в винодельческом регионе Шампань, у британцев будет возможность купить в итальянское просекко и испанское игристое вино Кава, отмечают эксперты.

Французское шампанское в Великобритании очень популярно. Франция экспортирует в Великобританию шампанского больше, чем в какую-либо другую страну, напоминают парижские СМИ. В прошлом году в Великобританию было импортировано около 26,8 млн бутылок французского шампанского.

Ранее на этой неделе британское правительство частично опубликовало документы, предупреждающие о возможных последствиях выхода страны из ЕС без сделки. В частности, в них говорится о росте общественных беспорядков, "значительном" повышении цен на электроэнергию, а также проблемах с поставками продуктов питания и лекарств.

Королева Великобритании Елизавета II подписала 9 сентября закон, который откладывает выход страны из ЕС в случае, если до 31 октября 2019 года не будет подписано соглашение с Брюсселем.

Согласно закону, Джонсон должен попросить ЕС перенести крайний срок Brexit на 31 января 2020 года. Цель этой меры - избежать "жесткого" выхода из ЕС - без двустороннего соглашения с Брюсселем.

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