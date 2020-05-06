Этот контент был опубликован 6 мая 2020 г. 8:53

Лондон. 6 мая. ИНТЕРФАКС - В Великобритании полагают, что коронавирус COVID-19 изначально передался к людям от зараженных вирусом животных, сообщил в среду телеканал Sky News со ссылкой на источники в британском правительстве.

По словам собеседников телеканала, британские власти считают, что точное место, где впервые произошла передача вируса человеку, может так и остаться неизвестным.

При этом, как отмечает телеканал, в Великобритании не опровергают теорию США о том, что утечка вируса произошла из лаборатории китайского города Ухань (провинция Хубэй), однако считают ее маловероятной.

Британской теории также придерживаются в Австралии. Австралийский премьер-министр Скотт Моррисон считает, что источником вируса, вероятно, является "морской рынок" в Ухане.

Накануне глава Объединённого комитета начальников штабов США Марк Милли заявил на пресс-конференции в Вашингтоне, что происхождение вируса по-прежнему остается загадкой.

Ранее госсекретарь США Майк Помпео заявлял, что в Вашингтоне располагают достаточным количеством свидетельств, указывающих на то, что коронавирус COVID-19 начал распространяться по миру из уханьской лаборатории.

"Существует значительные свидетельства того, что этот вирус вышел (из стен) той самой лаборатории в Ухане", - сказал Помпео.

В апреле сообщалось, что США ведут полномасштабное расследование того, откуда появился коронавирус, и почему в КНР не удалось быстро остановить его распространение. Согласно одной из версий, появившихся в СМИ, в Вашингтоне не исключают, что вирус происходит из научной лаборатории в китайском городе Ухань.

В то же время в разведсообществе США полагают, что вирус "не имеет искусственного происхождения и не был генетически модифицирован".

Президент США Дональд Трамп, комментируя ситуацию, ранее отмечал, что пока не может подробно рассказать об имеющейся у него информации.

Трамп напомнил, что версия о лабораторном происхождении вируса в Ухани не является единственной.

"У нас будут ответы сравнительно скоро", - пообещал он.

В Ухане отвергают какие-либо предположения о том, что уханьский институт вирусологии является источником пандемии COVID-19.

1ви ар

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