Лондон. 6 мая. ИНТЕРФАКС - В Великобритании полагают, что коронавирус COVID-19 изначально передался к людям от зараженных вирусом животных, сообщил в среду телеканал Sky News со ссылкой на источники в британском правительстве.
По словам собеседников телеканала, британские власти считают, что точное место, где впервые произошла передача вируса человеку, может так и остаться неизвестным.
При этом, как отмечает телеканал, в Великобритании не опровергают теорию США о том, что утечка вируса произошла из лаборатории китайского города Ухань (провинция Хубэй), однако считают ее маловероятной.
Британской теории также придерживаются в Австралии. Австралийский премьер-министр Скотт Моррисон считает, что источником вируса, вероятно, является "морской рынок" в Ухане.
Накануне глава Объединённого комитета начальников штабов США Марк Милли заявил на пресс-конференции в Вашингтоне, что происхождение вируса по-прежнему остается загадкой.
Ранее госсекретарь США Майк Помпео заявлял, что в Вашингтоне располагают достаточным количеством свидетельств, указывающих на то, что коронавирус COVID-19 начал распространяться по миру из уханьской лаборатории.
"Существует значительные свидетельства того, что этот вирус вышел (из стен) той самой лаборатории в Ухане", - сказал Помпео.
В апреле сообщалось, что США ведут полномасштабное расследование того, откуда появился коронавирус, и почему в КНР не удалось быстро остановить его распространение. Согласно одной из версий, появившихся в СМИ, в Вашингтоне не исключают, что вирус происходит из научной лаборатории в китайском городе Ухань.
В то же время в разведсообществе США полагают, что вирус "не имеет искусственного происхождения и не был генетически модифицирован".
Президент США Дональд Трамп, комментируя ситуацию, ранее отмечал, что пока не может подробно рассказать об имеющейся у него информации.
Трамп напомнил, что версия о лабораторном происхождении вируса в Ухани не является единственной.
"У нас будут ответы сравнительно скоро", - пообещал он.
В Ухане отвергают какие-либо предположения о том, что уханьский институт вирусологии является источником пандемии COVID-19.
1ви ар