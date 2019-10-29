Этот контент был опубликован 29 октября 2019 г. 11:28

Лондон. 29 октября. ИНТЕРФАКС - Британское казначейство приступило к переработке памятных монет, приуроченных к выходу Великобритании из ЕС 31 октября в связи с тем, что в недавно дату Brexit перенесли, сообщают во вторник британские СМИ со ссылкой на минфин королевства.

Отмечается, что переплавке подвергнутся тысячи монет номиналом в 50 пенсов.

В минфине Великобритании указали, что средства, потраченные на создание и производство этих монет, были взяты не у налогоплательщиков, а из собственных доходов Королевского монетного двора.

"Мы все же начеканим монеты, которые ознаменуют выход из ЕС, но они войдут в обращение только после того, как мы действительно выйдем (из ЕС - ИФ)", - сказал представитель минфина.

По его словам, на монетах будет надпись: "дружба со всеми странами". На них также будет нанесена отметка с датой выхода из ЕС.

Традиционно монеты в 50 пенсов чеканятся в Великобритании из медно-никелевого сплава.

Изначально планировалось, что ограниченная партия в 10 тыс. памятных монет, приуроченных к выходу Великобритании из ЕС, будет продана коллекционерам. За каждую монету в 50 пенсов планировалось получить 10 фунтов стерлингов.

Ранее сообщалось, что лидеры стран ЕС согласились на просьбу Великобритании о переносе крайнего срока для Brexit с 31 октября на 31 января 2020.

По словам главы Евросовета Дональда Туска, речь идет о "гибком" продление Brexit. Оно подразумевает, что страна может выйти из ЕС и до 31 января 2020 года в случае, если премьер-министр Британии Борис Джонсон быстро добьется соглашения с парламентом по этому вопросу.

Накануне премьер Великобритании Борис Джонсон дал официальное согласие от имени Лондона на продление сроков Brexit до 31 января 2020 год.

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