Этот контент был опубликован 20 мая 2019 г. 17:42

***В британском МВД предложили ввести регистрацию для иноагентов

Лондон. 20 мая. ИНТЕРФАКС - Глава МВД Великобритании Саджид Джавид в понедельник рассказал о планах представить новый законопроект о шпионаже, который призван повысить эффективность борьбы с враждебными действиями других государств, в том числе России, сообщает газета The Guardian.

Также Джавид сообщил о планах пересмотреть законодательство о госизмене, чтобы оно распространялось на британцев, действующих от лица иностранных государств.

Обновленные законы должны затронуть, в частности, разведчиков и хакеров, действующих по указу других стран, отмечает газета.

Одна из рассматриваемых мер - закон о регистрации иностранных агентов, подобный тому, что уже существует в США. Эта мера требует от лиц, представляющих интересы иностранных государств, раскрывать информацию о связах с иностранным правительством, а также о финансировании, отмечает газета.

"Нам нужно удостовериться, что у нас есть необходимые меры, чтобы противостоять текущим и новым угрозам Великобритании как на территории страны, так и за ее пределами", - заявил глава британского МВД.

Также Джавид рассказал, что британские власти хотят признать незаконными поездки граждан в некоторые части Сирии, в том числе в Идлиб. Такая поездка может повлечь за собой до 10 лет тюрьмы, а также штраф.

По словам главы британского МВД, необходимость обновить законодательство стала ясна после инцидента в Солсбери в марте 2018 года.

Джавид заявил, что инцидент в Солсбери стал "жестким напоминанием" о том, что завершение "холодной войны" не стало "концом для угроз от государства государству".

В марте 2018 года в Солсбери против экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери было применено нервнопаралитическое вещество военного назначения. Власти Великобритании обвинили Россию в причастности к покушению. В Москве отрицают связь инцидента в Солсбери с российскими спецслужбами.

1мм во др

Neuer Inhalt Horizontal Line

Teaser Instagram Присоединяйтесь к нам в Инстаграме!