Этот контент был опубликован 22 апреля 2020 г. 16:24

Лондон. 22 апреля. ИНТЕРФАКС - В британских больницах за сутки скончались 763 человека, зараженных коронавирусом COVID-19, в общей сложности число жертв в Великобритании достигло 18,1 тыс. человек, сообщает в среду BBC со ссылкой на Минздрав.

В Англии умерли 665 человек, заразившихся коронавирусом, всего - свыше 16,2 тыс., в Шотландии - 77 человек, всего свыше 1 тыс., в Уэльсе - 15 человек скончались в больницах, всего - 624 человека.

Данные по Северной Ирландии пока не приводятся.

Свыше 4,4 тыс. новых случаев заражения выявлено в Британии, всего в стране зарегистрировано 133 495 зараженных COVID-19.

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