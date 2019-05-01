Этот контент был опубликован 1 мая 2019 г. 22:15

Мадрид. 1 мая. ИНТЕРФАКС - Масштабные акции протеста и демонстрации как сторонников оппозиции, так и официального Каракаса не стихают в Венесуэле второй день подряд.

"Слежу за прекрасным маршем нашего рабочего класса. Я получаю кадры очень масштабной демонстрации радости, которой переполнены улицы Каракаса. Без сомнений, мир, которого мы добиваемся, - это заслуга достоинства и сознательности нашего народа", - написал президент Николас Мадуро в своем твиттере в среду.

К своему сообщению он прикрепил видеозапись, на которой запечатлены участники демонстрации.

Ранее в среду Н.Мадуро также публиковал кадры первомайской акции в Венесуэле, подкрепив их лозунгом в поддержку рабочих.

"Сегодня средний класс Венесуэлы объединился по всей стране, чтобы отпраздновать свой день и защитить свои достижения, в один марш, который говорит "нет" государственному перевороту и "нет" вмешательству янки. Стальные нервы, спокойствие и здравый смысл! Да здравствуют труженики и труженицы Родины!" - написал президент Венесуэлы.

Также он отметил, что Венесуэла должна избежать пути "госпереворота, вооруженных столкновений и иностранного вмешательства".

В то же время лидер оппозиции Хуан Гуайдо также публикует в своем твиттере фотографии акций в различных штатах Венесуэлы: в Апуре, в Кохедесе, в городе Мерида, являющемся столицей одноименного штата, в городе Кумана штата Сукре, в столице штата Тачира городе Сан-Кристобаль, в Сиудад-Гуаяна штата Боливар, в штате Сулия, в городе Пуэрто-ла-Крус и других.

Сам Х.Гуайдо посетил демонстрацию в Каракасе и выступил перед своими сторонниками, сообщает агентство Associated Press. Он призвал венесуэльцев продолжать выходить на улицы и готовиться к проведению всеобщей забастовки, которая призвана усилить давление на Н.Мадуро.

Ранее сообщалось, что силы безопасности Венесуэлы применили слезоточивый газ против сторонников оппозиции, которые пытались заблокировать шоссе неподалеку от авиабазы, где накануне выступал Х.Гуайдо.

Генсек ООН Антониу Гутерриш ранее в среду призвал обе стороны конфликта в Венесуэле воздержаться от применения силы, которая может повлечь за собой человеческие жертвы.

Тем не менее, акции носят не такой масштабный характер, как накануне, отмечают СМИ. По данным правозащитных организаций, в ходе протестов во вторник погиб один человек, десятки получили ранения.

1эф гс

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