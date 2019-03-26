Этот контент был опубликован 26 марта 2019 г. 15:57

Мадрид. 26 марта. ИНТЕРФАКС - Большая часть Венесуэлы остается без электричества во вторник после произошедшего в понедельник очередного массового отключения энергоснабжения, сообщает агентство Associated Press.

Из-за проблем с электричеством власти Венесуэлы ранее объявили вторник выходным днем.

В столице Венесуэлы Каракасе растет недовольство сложившейся ситуацией, отмечает агентство. Так, в ночь на вторник жители некоторых районов города били по кастрюлям и сковородкам, чтобы выразить недовольство.

В понедельник вечером из-за приостановки работы метрополитена в Каракасе многие жители столицы были вынуждены идти домой пешком.

В ночь на вторник в Twitter-аккаунте метро Каракаса сообщалось, что работа метро частично восстановлена. Однако утром во вторник (днем по московскому времени) в Twitter метро появилось сообщение о том, что линии 1,2 и 3 метрополитена Каракаса не работают. Всего в метрополитене Каракаса четыре линии, о работе четвертой в Twitter метрополитена не сообщается.

"Сотрудники заняты восстановлением работы метрополитена", - говорится в сообщении.

Интернет-портал венесуэльской газеты "Насьональ" сообщает, что во вторник, для того, чтобы сесть в наземный транспорт, жителям Каракаса требовалось порядка 30 минут.

По данным "Насьональ" на 9:50 по местному времени (16:50 мск) оставался без электричества 21 венесуэльский штат из 23.

За последние сутки в Венесуэле дважды отключалось энергоснабжение. Первое отключение было зафиксировано в понедельник днем по местному времени (вечер мск). Затем ситуация пришла норму, но через пару часов вновь произошло отключение.

По свидетельству министра информации страны Хорхе Родригеса хакерской атаке подверглась автотрансформаторная станция на ГЭС "Гури", которая обеспечивает электроэнергией практически всю территорию Венесуэлы, а также бразильский штат Рорайму.

Власти оценивают ситуацию и ведут восстановительные работы.

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