Лондон. 3 апреля. ИНТЕРФАКС - Венесуэле нужно вернуться к демократии, стране не нужны военные из России, заявил в среду глава МИД Великобритании Джереми Хант.

"Венесуэла нуждается не в отправке российских военных, а в возвращении к демократии путем свободных и честных президентских выборов", - написал дипломат в Twitter.

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