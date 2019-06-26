Этот контент был опубликован 26 июня 2019 г. 20:59

Мадрид. 26 июня. ИНТЕРФАКС - Венесуэльские власти предотвратили попытку государственного переворота, сообщил журналистам в среду министр информации страны Хорхе Родригес.

По его словам, переворот планировался при участии Колумбии, Чили и США.

Родригес добавил, что в распоряжении военной прокуратуры Венесуэлы уже есть признательные показания некоторых заговорщиков.

К подготовке этого переворота имели отношение отставные военные. Они в частности получали деньги за разглашение конфиденциальной информации, отметил министр.

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