Мадрид. 30 марта. ИНТЕРФАКС - Власти Венесуэлы сообщают, что постепенно удается решить проблему с отключением электроэнергии, которое затронуло 21 из 23 штатов страны, сообщает в субботу агентство ЭФЭ.
Так, во многих городах в последние часы подача электричества то возобновлялась, то снова прерывалась. В муниципалитете Либертадор, в котором расположены основные госучреждения, сообщили, что проблема "блэкаута" решена на 90%. Власти штата Миранда проинформировали в Twitter о восстановлении 60% подачи электроэнергии.
В то же время в ряде западных штатов проблему пока решить не удается вообще, отмечает ЭФЭ. Сохраняются проблемы и в Каракасе, где, в частности, приостановило работу метро.
В итоге многие жители Венесуэлы уже около 15 часов остаются без света.
1во ки