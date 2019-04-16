Мадрид. 16 апреля. ИНТЕРФАКС - Международный комитет Красного Креста (МККК) доставил в Венесуэлу первую партию гуманитарной помощи, сообщает во вторник венесуэльское телевидение.

"16 апреля прибыл первый груз гуманитарной помощи Венесуэле через МККК", - говорится в сообщении телеканала.

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