Этот контент был опубликован 24 сентября 2019 г. 9:39

Лондон/Мадрид. 24 сентября. ИНТЕРФАКС - Российский самолет Ил-62М находится в Каракасе, свидетельствуют сайт мониторинга полетов Flightradar24 и венесуэльские наблюдатели в соцсетях.

По их данным, этот самолет прибыл в Венесуэлу еще 21 сентября.

Кроме него, по некоторым данным, в страну также прилетел российский самолет Ан-124-100 "Руслан".

Между тем в ночь на вторник президент Венесуэлы Николас Мадуро анонсировал визит в Россию. "Я направлюсь с официальным визитом, чтобы укрепить международные отношения нового мира", - сказал он. "Это будет официальный визит в Россию. Я встречусь с нашим другом и товарищем - президентом Владимиром Путиным и его командой", - добавил президент Венесуэлы. Также он рассчитывает провести переговоры с руководителями российских компаний.

1ар ан

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