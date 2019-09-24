Лондон/Мадрид. 24 сентября. ИНТЕРФАКС - Российский самолет Ил-62М находится в Каракасе, свидетельствуют сайт мониторинга полетов Flightradar24 и венесуэльские наблюдатели в соцсетях.
По их данным, этот самолет прибыл в Венесуэлу еще 21 сентября.
Кроме него, по некоторым данным, в страну также прилетел российский самолет Ан-124-100 "Руслан".
Между тем в ночь на вторник президент Венесуэлы Николас Мадуро анонсировал визит в Россию. "Я направлюсь с официальным визитом, чтобы укрепить международные отношения нового мира", - сказал он. "Это будет официальный визит в Россию. Я встречусь с нашим другом и товарищем - президентом Владимиром Путиным и его командой", - добавил президент Венесуэлы. Также он рассчитывает провести переговоры с руководителями российских компаний.
1ар ан