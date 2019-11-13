Этот контент был опубликован 13 ноября 2019 г. 9:57

***Затоплена знаменитая площадь Сан-Марко

Рим. 13 ноября. ИНТЕРФАКС - Уровень воды в Венеции поднялся до самого большого значения за более чем 50 лет, сообщает в среду агентство АНСА.

Уровень воды поздно вечером во вторник поднялся на 187 см выше нормы. За историю наблюдений выше вода в Венеции поднималась только в 1966 году. Тогда уровень воды достиг отметки в 194 см.

В результате наводнения погибли два человека. Оба они проживали на острове Пеллестрина, разделяющем венецианскую лагуну и Адриатическое море.

Затопило, в частности, центральную площадь Венеции Сан-Марко, одну из главных достопримечательностей города. Вода залила крипту находящегося на площади собора Святого Марка, в залах самого собора уровень воды превысил 1 метр.

С перебоями работает городской транспорт: затонули три речных трамвая - вапоретто. В Венеции они являются основным средством передвижения. Кроме того, сильное течение оторвало от причалов множество гондол и других лодок.

Ожидается, что в ближайшие дни так называемая "высокая вода" останется серьезной проблемой для Венеции: в среду пиковый уровень воды в городе составит 160 см, в четверг он опустится до 130 см, а в пятницу снова повысится до 140 см.

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