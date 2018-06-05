В Вене завершились переговоры президентов России и Австрии в узком составе
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Вена. 5 июня. ИНТЕРФАКС - Президенты России и Австрии Владимир Путин и Александр Ван дер Беллен завершили переговоры в узком составе.
Беседа президентов состоялась во дворце Хофбург во вторник. На встрече присутствовал помощник В.Путина Юрий Ушаков и советник федерального президента Австрии по европейским и международным делам Беттина Кирнбауэр.
Теперь переговоры продолжатся с участием делегаций обеих стран в формате рабочего завтрака.
В.Путин находится в Вене с рабочим визитом, приуроченным к 50-летию начала экспорта природного газа из Советского Союза в Австрию. В рамках визита российский президент также проведёт переговоры с федеральным канцлером Австрии Себастьяном Курцем.
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Интерфакс