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Этот контент был опубликован 3 июля 2018 г. 12:37 03.07.2018 - 12:37

Брюссель. 3 июля. ИНТЕРФАКС - Власти Австрии во вторник объявили, что лишат дипломатического иммунитета сотрудника посольства Ирана в Вене, которого подозревают в подготовке теракта во Франции, передает агентство "Ассошиэйтед пресс" (АП).

Представитель австрийского МИД сообщил АП, что особый статус дипломата будет аннулирован в течение 48 часов.

Сотрудник иранского посольства, имя которого не называется, был задержан в минувшие выходные в Германии. Его подозревают в подготовке теракта, который планировалось осуществить на встрече представителей иранской оппозиции во Франции.

В рамках расследования этого дела задержаны еще пять человек в других европейских городах, в том числе в Бельгии, Франции и Германии.

Накануне посол Ирана в Вене Эбадоллах Молей был вызван в МИД Австрии для "разъяснения ситуации".

Иранская сторона ранее заявляла о готовности сотрудничать со следователями, но при этом называет произошедшее провокацией.

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