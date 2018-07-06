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Вена. 6 июля. ИНТЕРФАКС - В Вене началось заседание Совместной комиссии по реализации соглашения по иранскому атому на уровне глав МИД.

Это первая министерская встреча участников Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе с момента выхода США из сделки. Инициатива проведения этой встречи принадлежит Тегерану.

В заседании, проходящем под председательством главы европейской дипломатии Федерики Могерини, принимают участие главы МИД России, Китая, Франции, Великобритании, ФРГ и Ирана. Российскую делегацию возглавляет глава МИД РФ Сергей Лавров.

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Интерфакс