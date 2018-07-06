В Вене началось первое после выхода США из иранской сделки министерское заседание совместной комиссии по СВПД

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Этот контент был опубликован 6 июля 2018 г. 11:40 06.07.2018 - 11:40

Вена. 6 июля. ИНТЕРФАКС - В Вене началось заседание Совместной комиссии по реализации соглашения по иранскому атому на уровне глав МИД. Это первая министерская встреча участников Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе с момента выхода США из сделки. Инициатива проведения этой встречи принадлежит Тегерану. В заседании, проходящем под председательством главы европейской дипломатии Федерики Могерини, принимают участие главы МИД России, Китая, Франции, Великобритании, ФРГ и Ирана. Российскую делегацию возглавляет глава МИД РФ Сергей Лавров. 1йэ пч Neuer Inhalt Horizontal Line swissinfo.ch Тизер swissinfo.ch in russian subscription form Подпишитесь на наш бюллетень новостей и получайте регулярно на свой электронный адрес самые интересные статьи нашего сайта Подпишитесь на наш бюллетень новостей и получайте регулярно на свой электронный адрес самые интересные статьи нашего сайта

Интерфакс