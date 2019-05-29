Этот контент был опубликован 29 мая 2019 г. 13:32

Берлин. 29 мая. ИНТЕРФАКС - Несколько тысяч человек принимают участие в церемонии прощания с легендарным экс-чемпионом "Формулы-1" и бизнесменом Ники Лаудой в Вене, сообщают европейские СМИ.

Церемония проходит в Соборе Святого Стефана в австрийской столице.

Ранее сообщалось, что в течение среды простить с одним из наиболее знаменитых автогонщиков в истории придут многие известные автогонщики. Среди них - пятикратный чемпион мира серии "Формула-1" - британец Льюис Хэмилтон, немец Себастьян Феттель, который четырежды был удостоен звания чемпион мира. По данным австрийских СМИ, отдать дань памяти собирался также прийти гонщик и нынешний руководитель автоспортивного подразделения Mercedes-Benz Тото Вольфф.

Во время церемонии будут исполнены любимые музыкальные композиции Лауды, в том числе "Imagine" Джона Леннона и "Hero" и группы Family Of The Year.

Лауда скончался в возрасте 70 лет в ночь на 21 мая. Он трижды становился чемпионом "Формулы-1", в 1976 году на трассе Нюрбургринг в Германии он попал в страшную автокатастрофу и получил многочисленные ожоги и повреждения внутренних органов. С середины 1990-х годов Лауда вследствие травм страдал от заболевания почек, донором почки стала для него его жена Биргит Ветцингер. Летом 2018 года экс-автогонщику провели операцию по трансплантации легкого.

В последние годы Лауда занимался бизнесом, в том числе авиаперевозками, с сентября 2012 года он был председателем наблюдательного совета команды "Формулы-1" Mercedes.

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