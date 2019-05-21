Этот контент был опубликован 21 мая 2019 г. 12:32

Берлин. 21 мая. ИНТЕРФАКС - Австрия должна самостоятельно решить политический кризис внутри страны, считает председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер.

"Ни я запустил этот правительственный кризис, и приехал сюда не для того, чтобы его урегулировать, Австрия сама должна заниматься этим, ведь в воскресенье в Европе пройдут выборы", - сказал Юнкер во вторник журналистам в Вене.

Скандал с видеозаписью с участием вице-канцлера и лидера правой Австрийской партии свободы (АПС) Хайнц-Кристиана Штрахе спровоцировал в Австрии правительственный кризис, Штрахе уже покинул обе должности. Партия Штрахе образует правящую коалицию с Австрийской народной партией Себастьяна Курца.

Штрахе подал в отставку в минувшую субботу после публикации видео, снятого на Ибице. На видео Штрахе перед парламентскими выборами в 2017 году ведет переговоры с якобы богатой россиянкой, женщина предлагает политику деньги и поддержку на выборах взамен на ответные услуги.

После этого скандала канцлер Курц выступил с инициативой проведения досрочных парламентских выборов. Как ожидается, они могут пройти в сентябре, точная дата пока не назначена.

1кю ар

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