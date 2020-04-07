Этот контент был опубликован 7 апреля 2020 г. 13:15

Вашингтон. 7 апреля. ИНТЕРФАКС - Верховный суд штата Висконсин заблокировал распоряжение губернатора штата Тони Иверса о переносе очных демократических праймериз, сообщило издание Politico.

Таким образом, праймериз в Висконсине во вторник все-таки состоятся.

"Чиновники этого штата должны быть готовы провести выборы. Распоряжение губернатора явно противоречит конституции", - говорится в совместном заявлении спикера парламента штата Робина Воса и лидера большинства в сенате Скотта Фицджеральда.

"Губернатор Иверс не может в одностороннем порядке управлять штатом", - отмечается в заявлении.

Иверс накануне издал постановление о переносе голосования на июнь в связи с угрозой распространения коронавируса.

"Я не могу с чистой совестью допустить какие-либо виды собраний, которые бы способствовали распространению этой болезни и подвергли риску еще больше жизней", - заявил Иверс после подписания указа.

Однако это не первая попытка губернатора перенести праймериз.

В субботу 4 апреля Иверс созвал членов местного законодательного собрания, чтобы проголосовать за законопроект, который позволит провести голосование по почте и продлит срок возврата бюллетеней.

Республиканцы, которые контролируют законодательную власть в штате, не поддержали его предложение и назвали эту просьбу слишком запоздалой, заявив, что праймериз пройдут по плану.

"Республиканцы в законодательном органе играют в политику с общественной безопасностью... Это неправильно. Никто не должен выбирать между своим здоровьем и правом голоса", - цитируют американским СМИ выдержки из заявления Иверса, который еще в прошлом месяце ввел ограничение не выходить из дома с целью сдержать распространение COVID-19.

Мэры городов штата также выступали против проведения очных праймериз.

Ранее сообщалось, что в условиях пандемии в штате не хватает людей для работы на избирательных участках.

По данным СМИ, более 100 округов штата сообщили, что им не хватает сотрудников для проведения голосования даже на одном избирательном участке.

Висконсин является единственным штатом США, который не отменил запланированные на апрель праймериз. В общей сложности из-за коронавируса отложили праймериз в 14 штатах.

В Демократической партии выявились два претендента на выдвижение в кандидаты на пост президента - бывший вице-президент США Джо Байдет и сенатор Берни Сандерс.

По итогам последних праймериз американские СМИ прогнозировали, что Байден - наиболее вероятный кандидат в президенты от Демократической партии. Телеканал CNN в свою очередь отмечал, что шансы Сандерса на победу в демократической гонке "стремительно тают", так как он уже существенно уступает Байдену по числу делегатов, полученных на уже состоявшихся внутрипартийных выборах.

Несмотря на то, что в предвыборной гонке лидирует Байден, Сандерс заявляет, что у него есть шанс на выдвижение на президентский пост, и пока что он не собирается выбывать из гонки.

Выборы президента США запланированы на 3 ноября 2020 года.

1ви ар

Neuer Inhalt Horizontal Line

Teaser Instagram Присоединяйтесь к нам в Инстаграме!