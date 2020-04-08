Этот контент был опубликован 8 апреля 2020 г. 12:48

*** Результаты голосования станут известны на следующей неделе

Вашингтон. 8 апреля. ИНТЕРФАКС - В американском штате Висконсин во вторник прошли президентские праймериз в разгар пандемии коронавируса COVID-19, сообщает в среду телеканал CNN.

По его данным, из-за сокращения количества избирательных участков в некоторых городах штата очереди растягивались на несколько кварталов. Так, из-за нехватки работников в самом крупном городе штата - Милуоки - количество избирательных участков пришлось сократить со 180 до пяти.

Как отмечают СМИ, из-за распространения коронавирусной инфекции тысячи жителей штата остались дома и не приняли участие в голосовании. Кроме того, большое количество голосующих заочно не получили вовремя бюллетеней для голосования, несмотря на то, что запрашивали их.

В силу всего этого явка на праймериз в Висконсине была невысокой.

Между тем, СМИ отмечают, что работники избирательных участков носили маски и перчатки, между избирателями выдерживалась дистанция в шесть футов (приблизительно 1,8 метров), также в распоряжении избирателей было неограниченное количество геля для дезинфекции рук.

Избирательные участки закрылись во вторник вечером, однако, результаты праймериз, вероятно, будут объявлены лишь в следующий понедельник, когда будут подсчитаны все голоса, включая голоса заочных избирателей.

Накануне в эфире CNN главный претендент на пост президента от Демократической партии вице-президент США Джо Байден заявил, что в Висконсине не следовало проводить очное голосование.

"Мне кажется, что нам не следовала ставить проведение очных выборов на первой место. Следовало провести (голосование - ИФ) по почте", - заявил Байден.

Он отметил, что республиканское законодательство приложило все усилия для того, "чтобы убедиться, что выборы состоятся".

"Я думаю, они знают, что низкая явка (на праймериз - ИФ) повлияет на их (республиканцев - ИФ) интересы", - подчеркнул Байден.

Кроме того, бывший вице-президент отметил, что "думает, что покажет хорошие результаты" на этих праймериз.

Соперник Байдена сенатор Берни Сандерс изначально выступал против проведения праймериз в Висконсине.

Как сообщает CNN, согласно предварительным данным избирательных участков штата, Сандерс "сильно отстает" от Байдена.

В понедельник губернатор штата Висконсин Тони Иверс издал постановление о переносе голосования на июнь в связи с угрозой распространения коронавируса, однако Верховный суд штата заблокировал распоряжение губернатора.

Висконсин, в котором количество заразившихся новым коронавирусом превышает 2 тыс., является единственным штатом США, который не отменил запланированные на апрель праймериз. В общей сложности из-за коронавируса отложили праймериз в 14 штатах.

В Демократической партии выявились два претендента на выдвижение в кандидаты на пост президента - Джо Байден и Берни Сандерс.

СМИ прогнозируют, что Байден - наиболее вероятный кандидат в президенты от Демократической партии. Телеканал CNN в свою очередь отмечал, что шансы Сандерса на победу в демократической гонке "стремительно тают", так как он уже существенно уступает Байдену по числу делегатов, полученных на уже состоявшихся внутрипартийных выборах.

Несмотря на то, что в предвыборной гонке лидирует Байден, Сандерс заявляет, что у него есть шанс на выдвижение на президентский пост, и пока что он не собирается выбывать из гонки.

Выборы президента США запланированы на 3 ноября 2020 года.

1ви ар

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