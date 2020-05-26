Иерусалим. 26 мая. ИНТЕРФАКС - В Вифлееме во вторник открылась для посетителей базилика Рождества Христова, двери которой были закрыты почти три месяца из-за пандемии коронавируса, сообщает Associated Press.
Базилика считается одним из самых святых мест для христиан, считается, что именно на том месте, где она возведена, родился Иисус Христос. Во время Пасхи в нее стекаются десятки тысяч паломников со всего света.
Храм Гроба Господня в Иерусалиме открылся для посещений после вынужденного двухмесячного перерыва в воскресенье.
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