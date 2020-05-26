Этот контент был опубликован 26 мая 2020 г. 10:53

Иерусалим. 26 мая. ИНТЕРФАКС - В Вифлееме во вторник открылась для посетителей базилика Рождества Христова, двери которой были закрыты почти три месяца из-за пандемии коронавируса, сообщает Associated Press.

Базилика считается одним из самых святых мест для христиан, считается, что именно на том месте, где она возведена, родился Иисус Христос. Во время Пасхи в нее стекаются десятки тысяч паломников со всего света.

Храм Гроба Господня в Иерусалиме открылся для посещений после вынужденного двухмесячного перерыва в воскресенье.

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