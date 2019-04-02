Этот контент был опубликован 2 апреля 2019 г. 11:55

Брюссель. 2 апреля. ИНТЕРФАКС - Деятельность российских военных в Арктике не представляет угрозы, пока они действуют в рамках международных норм, заявил командующий 2-м флотом США вице-адмирал Эндрю Льюис.

"От России...как от государства, граничащего с Арктикой, я ожидаю подобных действий, ожидаемо, что они там (в Арктике - ИФ) действуют", - сказал Э.Льюис в ходе телефонного брифинга во вторник, отвечая на вопрос "Интерфакса".

"И я не воспринимаю эти действия как таковые как угрозу, если, конечно, они (российские военные - ИФ) не будут действовать, нарушая международные нормы поведения", - отметил он, говоря о российском военном присутствии в Арктике.

В конце августа 2018 года на американской военно-морской базе Норфолк прошла церемония воссоздания 2-го оперативного флота ВМС США. Тогда СМИ писали, что воссоздание флота происходит в рамках мер по отслеживанию возросшей активности России на севере Атлантического океана и в Арктике.

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