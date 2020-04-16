Этот контент был опубликован 16 апреля 2020 г. 14:45

Париж. 16 апреля. ИНТЕРФАКС - В командовании ВМС Франции проводят расследование, цель которого - выяснить, каким образом моряки на борту находившегося в открытом море авианосца "Шарль де Голль" заразились коронавирусом COVID-19, сообщают в четверг французские СМИ.

"В настоящее время 20 моряков остаются в больнице. Одни из них - в реанимации. Его состояние - стабильное", - заявил французским журналистам представитель ВМС Эрик Лаво.

"Мы проводим расследование, чтобы определить, как распространилась инфекция", - добавил он.

Авианосец вышел в море 15 марта и не имел контактов с внешним миром, поэтому сложившаяся ситуация озадачивает, отмечают СМИ.

Министр обороны Франции Флоранс Парли заявила, что проводится дезинфекция авианосца.

Ранее сообщалось, что более чем у трети моряков, служащих на французском авианосце "Шарль де Голль", результаты анализов на коронавирус оказались положительными. Анализы были взяты у 1767 моряков, 668 тестов дали положительный результат.

Французские власти еще неделю назад сообщили, что авианосец в срочном порядке возвращается на военно-морскую базу в Тулоне из похода из-за проявления у моряков симптомов, характерных для COVID-19.

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