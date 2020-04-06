Этот контент был опубликован 6 апреля 2020 г. 21:55

Париж. 6 апреля. ИНТЕРФАКС - Глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что ждет от стран-членов организации точную информацию о том, насколько эффективны маски при борьбе с распространением коронавируса COVID-19.

"Вне зависимости от того, есть у вас маска или нет, есть проверенные вещи, которые все мы можем делать, чтобы защитить себя и других - держать дистанцию, мыть руки, кашлять или чихать, прикрывая рукой рот, и не прикасаться к лицу", - сказал глава организации, слова которого приводятся в твиттере ВОЗ.

Он обратил внимание на то, что "маски сами по себе не могут остановить пандемию COVID-19".

Глава ВОЗ считает, что международному сообществу необходимо "продолжать искать (заболевших людей - ИФ), тестировать, изолировать и лечить каждый случай и отслеживать каждый контакт (инфицированных людей - ИФ)".

"Мы призываем страны, которые рассматривают возможность использования масок для защиты всех категорий населения, изучить степень их эффективность, чтобы и все мы получили нужную информацию", - подчеркнул гендиректор ВОЗ.

1ка во

Neuer Inhalt Horizontal Line

Teaser Instagram Присоединяйтесь к нам в Инстаграме!