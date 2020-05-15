Этот контент был опубликован 15 мая 2020 г. 20:42

Брюссель. 15 мая. ИНТЕРФАКС - Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) пытается прояснить возможную связь между коронавирусом COVID-19 и редким воспалительным синдромом, выявленном у детей в США и Европе, заявил в пятницу генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус.

"Первоначальные отчеты предполагают, что этот синдром может иметь отношение к COVID-19", - сказал он на видеобрифинге.

"Крайне важно в срочном порядке и аккуратно охарактеризовать этот клинический синдром, понять причинную взаимосвязь и описать терапевтическое вмешательство", - продолжил он.

Западные СМИ в свою очередь напоминают, что ранее летальные исходы у детей, у которых проявился этот синдром, были зафиксированы во Франции, в Нью-Йорке и Лондоне. Так, губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо ранее заявил, что с этими симптомами умерло трое детей, а всего идет проверка более 100 случаев возможного заболевания. Во Франции с 1 марта по 12 мая были отмечены 125 подобных случаев - возраст пациентов варьировался от 1 до 14 лет.

Между тем, глава подразделения чрезвычайных заболеваний ВОЗ Мария Ван Керкхове упомянула, что не у всех детей, у которых был отмечен воспалительный синдром, анализы показывали наличие COVID-19.

Руководитель программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям Майк Райан также уточнил, что даже если этот синдром окажется связан COVID-19, то необязательна его прямая зависимость от инфицирования коронавирусом. Он напомнил, что речь идет о редком явлении, которое попало в поле зрения лишь из-за большого количества случаев коронавируса, и что речь может идти об иммунном ответе организма ребенка на коронавирус.

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