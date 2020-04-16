Этот контент был опубликован 16 апреля 2020 г. 13:44

Париж. 16 апреля. ИНТЕРФАКС - Европейские страны активно демонстрируют поддержку Всемирной организации здравоохранения, заявил в четверг директор Европейского бюро Всемирной организации здравоохранения Ханс Клюге.

"Мы получаем колоссальную поддержку со стороны европейских стран", - сказал Клюге на пресс-конференции, не уточнив, в чем она заключается.

Он также отметил, что некоторые европейские страны, такие как Франция, Германия, Италия и Швейцария, продемонстрировали "оптимистичные сигналы относительно снижения числа (заболевших - ИФ)" за последние несколько недель.

"Но эти маленькие позитивные сигналы в некоторых странах омрачаются ростом числа таких случаев в других странах, в том числе в Великобритании, Турции, Украине, Белоруссии и России", - сказал директор Европейского бюро ВОЗ.

Его слова прозвучали на фоне недавнего решения США прекратить финансирование ВОЗ.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что его администрация временно прекращает финансировать Всемирную организацию здравоохранения, пока в Вашингтоне изучают то, как ВОЗ реагировала на кризис с пандемией коронавируса COVID-19.

"Реальность заключается в том, что ВОЗ не смогла адекватно получить информацию (по COVID-19 - ИФ) и поделиться ею своевременно и транспарентно", - пояснил Трамп журналистам.

Он отметил, что организация не смогла проверить "заслуживавшие доверия" сообщения об обстановке в Ухане, которые шли вразрез с заявлениями властей КНР, и что ВОЗ поначалу не принимала во внимание доклады о возможности передачи коронавируса от человека к человеку. В результате, напомнил Трамп, было потеряно время, и ситуация с распространением вируса резко ухудшилось.

"ВОЗ не смогла выполнить свое основное предназначение и должна понести ответственность", - подчеркнул президент США.

Он напомнил, что в то время как США делали взносы в ВОЗ в размере между $400 и $500 млн, Китай тратил лишь $40 млн.

По словам Трампа, один из главных проступков ВОЗ заключался в том, что она противодействовала решению США закрыть границу с КНР.

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