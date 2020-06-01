Этот контент был опубликован 1 июня 2020 г. 19:26

Париж. 1 июня. ИНТЕРФАКС - Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) не видят никаких данных, указывающих на то, что коронавирус нового типа стал менее патогенным.

"Мы должны быть исключительно внимательными и не поддаваться иллюзии, что вдруг вирус со собственному желанию решил стать менее патогенным. Этого не произошло", - приводят европейские СМИ слова главы программы ВОЗ по ЧС в области здравоохранения Майка Райана.

Он отметил, что коронавирус "остается вирусом-убийцей" и что тысячи человек по-прежнему умирают от него каждый день в мире.

В мире за время пандемии заразились коронавирусом COVID-19 более 6,3 млн человек. Более 370 тыс. скончалось, еще 2,8 млн выздоровели.

На выходных директор миланской больницы Сан-Раффаэле Альберто Дзангрилло заявил, что по его наблюдениям, "на самом деле с клинической точки зрения вируса в Италии больше нет". Дзангрилло - известный в Италии медик. В частности, он - лечащий врач бывшего премьера страны Сильвио Берлускони.

1вл во

Neuer Inhalt Horizontal Line

Внешний контент Жить и работать в Швейцарских Альпах в условиях цифровой революции