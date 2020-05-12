Этот контент был опубликован 12 мая 2020 г. 16:36

Токио. 12 мая. ИНТЕРФАКС - Режим чрезвычайной ситуации для всех американских частей, расквартированных в Японии, в связи с пандемией коронавируса продлен до 14 июня, сообщило во вторник Командование вооруженных сил США в Стране восходящего солнца.

"Командующий вооруженных сил США в Японии генерал-лейтенант Кевин Шнайдер сегодня своим приказом продлил режим чрезвычайной ситуации, объявленный 15 апреля 2020 года (в войсках - ИФ) по всей Японии, - говорится в сообщении. - Режим ЧС будет действовать до 14 июня 2020 года, но может быть продлен или досрочно прекращен по решению командующего войсками США в Японии".

При этом указывается, что Командование постоянно оценивает складывающуюся ситуацию и продолжает призывать военнослужащих соблюдать правила строгой гигиены и социального дистанцирования в целях предотвращения распространения заболевания.

Между тем, как сообщалось, японское правительство планирует в четверг принять решение о досрочной отмене чрезвычайного положения в некоторых районах страны.

Ограничения могут быть ослаблены более чем в 30 префектурах, где число случаев заражения коронавирусом снизилось. Ожидается, что ограничения сохранятся в некоторых префектурах, включая Токио.

В понедельник премьер-министр Японии Синдзо Абэ сообщил, что сделает заявление после консультаций с экспертной группой. В состав группы войдут также экономические эксперты, которые должны будут помочь правительству найти баланс между предотвращением распространения коронавируса и возобновлением экономики.

7 апреля правительство объявило чрезвычайное положение в Токио и шести других префектурах. Позднее он был продлен по всей стране до 31 мая.

В настоящее время в Японии насчитывается почти 16 тыс. инфицированных коронавирусом, от осложнений скончались около 650 человек.

1нв ан

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