Этот контент был опубликован 24 апреля 2020 г. 17:43

Вашингтон. 24 апреля. ИНТЕРФАКС - Розничные продажи алкоголя на базах вооруженных сил США во всем мире с начала пандемии и введения карантина на большинстве баз выросли на 50%, сообщила госкомпания-поставщик продуктов питания для Армии и ВВС (Army & Air Force Exchange Service (AAFES)).

"Продажи алкоголя в розничной торговле по понятным причинам выросли, так как бары и рестораны закрылись, а спрос сместился к домашнему потреблению", - сообщил представитель компании Крис Уорд.

При этом еще в начале апреля рост продажи алкогольных напитков на американских базах составил всего 10%.

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